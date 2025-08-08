Membro da família doou os 2 órgãos para Faustão
Faustão recebeu órgãos de um membro da sua família.
O apresentador Faustão, Fausto Silva, 75 anos, teria recebido os seus dois novos órgãos de um mesmo membro de sua família. Nos dias 6 e 7 de agosto, a família de Fausto revelou que ele passou respectivamente por transplante de fígado e retransplante de rim.
Para mais detalhes sobre a recuperação de Faustão e a doação dos órgãos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
