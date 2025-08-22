Menina de 12 anos ajuda a tirar a vida de sua mãe em Manaus Menina de 12 anos ajudou a tirar a vida de sua mãe. Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menina de 12 anos ajudou a tirar a vida de sua mãe Bebê Mamãe

Uma menina de apenas 12 anos ajudou a tirar a vida de sua mãe em Manaus, Amazonas. O caso acontece no último domingo (17). E agora, maiores detalhes sobre o que aconteceu e a motivação da garota vieram à tona e deixaram tudo ainda mais gr4ve.

Para saber mais sobre esse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filha de Zé Felipe surge cantando música de Simone e encanta

Monique Medeiros revela nova versão sobre o que aconteceu

Carol Dantas celebra 14 anos de Davi Lucca com festa fofa