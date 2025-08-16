Logo R7.com
Menina é encontrada com vida 2 anos após desaparecer e impressiona

Menina foi achada depois de dois anos.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Menina Paislee foi encontrada dois anos depois Bebê Mamãe

A menina Paislee Joann Shultis, seis anos, foi encontrada com vida dois anos após ter desaparecido. A pequena foi achada escondida embaixo da escada do porão de uma residência. E as autoridades deram detalhes sobre como ela está e o que aconteceu.

Para saber mais sobre essa história impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

