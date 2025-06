Michel Teló exibe filhos em show de ilusionismo e surpreende Thais e Michel Teló mostram os filhos com ilusionistas famosos! Bebê Mamãe|Do R7 28/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 28/06/2025 - 23h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor Michel Teló mostrou um passeio bem diferente com os filhos. Ele é pai de duas crianças, uma menina e um menino. Ambos nasceram de seu relacionamento com a atriz e apresentadora Thais Fersoza com quem é casado. Os famosos oficializaram a união em 2014.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse passeio encantador!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Angélica surpreende ao revelar mentira do filho e desabafa

Viih Tube faz festa e ensaio de fotos pro bebê de 7 meses

Virgínia Fonseca revela sufoco com a babá da filha e explica