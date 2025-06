Monica exibe filhos com Junior em passeio no museu Filhos de Junior posam com mãe em passeio em museu. Bebê Mamãe|Do R7 21/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 19h56 ) twitter

Filhos de Junior surgem em passeio com a mãe no museu e surpreendem Bebê Mamãe

A influenciadora Monica Benini mostrou um registro de seus filhos com Junior Lima se divertindo em passeio no museu. O artista ainda se declarou no aniversário de sua mãe. O casal é pai orgulhoso de dois filhos. O primogênito deles se chama Otto e está com sete anos de idade. Enquanto a caçulinha Lara tem três anos de idade. Os irmãos quase não aparecem em público ou são expostos na mídia.

