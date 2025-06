Monica exibe seus filhos de Junior brincando com pintura e impressiona Filhos de Junior Lima surgem brincando com pintura e encantam. Bebê Mamãe|Do R7 02/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monica Benini exibe seus filhos com Junior Lima brincando com pintura e impressiona Bebê Mamãe

A influenciadora Monica Benini impressionou ao mostrar um lindo registro dos seus filhos com o cantor Junior Lima pintando. Os dois são papais orgulhosos de duas crianças. Eles oficializaram a união em 2014. O primogênito do casal se chama Otto e está com sete anos. Já a caçulinha é a Lara. Ela tem apenas três aninhos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Influencer toma decisão drástica após filho de 3 anos partir

Angélica mostra filhos surfando na piscina de hotel luxuoso

Leonardo exibe preparativos pra Zé Felipe ficar na sua casa