Monica mostra sua caçula com Junior dormindo na rede: "padrão"
Bebê Mamãe|Do R7 19/11/2024 - 12h10

Monica Benini e sua filha Lara dormindo na rede

A digital influencer Monica Benini encantou ao mostrar sua caçulinha com cantor Junior Lima deitado na rede. Os famosos são papais orgulhosos de duas crianças – um menino e uma menina. O primogênito Otto tem oito anos de vida. Já a caçula Lara que é a herdeira mais nova do casal está com três anos.

