Monique Medeiros revela nova versão sobre o que aconteceu

Monique Medeiros mudou sua versão sobre o que aconteceu com Henry.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Monique Medeiros mudou sua versão sobre o que houve

Monique Medeiros falou pela primeira vez sobre o que aconteceu com o seu filho, o menino Henry Borel. A criança partiu aos quatro anos de idade e tanto Monique quanto o seu namorado da época, Jairo Santos Souza Júnior, estão detidos e vão ser julgados pela morte de Henry.

Para entender todos os detalhes dessa nova versão e as implicações do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

