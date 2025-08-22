Monique Medeiros revela nova versão sobre o que aconteceu
Monique Medeiros mudou sua versão sobre o que aconteceu com Henry.
Monique Medeiros falou pela primeira vez sobre o que aconteceu com o seu filho, o menino Henry Borel. A criança partiu aos quatro anos de idade e tanto Monique quanto o seu namorado da época, Jairo Santos Souza Júnior, estão detidos e vão ser julgados pela morte de Henry.
Monique Medeiros falou pela primeira vez sobre o que aconteceu com o seu filho, o menino Henry Borel. A criança partiu aos quatro anos de idade e tanto Monique quanto o seu namorado da época, Jairo Santos Souza Júnior, estão detidos e vão ser julgados pela morte de Henry.
Para entender todos os detalhes dessa nova versão e as implicações do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para entender todos os detalhes dessa nova versão e as implicações do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: