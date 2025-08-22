Monique Medeiros revela nova versão sobre o que aconteceu Monique Medeiros mudou sua versão sobre o que aconteceu com Henry. Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monique Medeiros mudou sua versão sobre o que houve Bebê Mamãe

Monique Medeiros falou pela primeira vez sobre o que aconteceu com o seu filho, o menino Henry Borel. A criança partiu aos quatro anos de idade e tanto Monique quanto o seu namorado da época, Jairo Santos Souza Júnior, estão detidos e vão ser julgados pela morte de Henry.

Para entender todos os detalhes dessa nova versão e as implicações do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Carol Dantas celebra 14 anos de Davi Lucca com festa fofa

Viviane Araújo mostra seu filho em apresentação na escolinha

Yuri Lima mostra sua bebê se divertindo na sala da mansão