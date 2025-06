Mulher de Leonardo dá indireta dura a Virgínia após término Esposa de Leonardo surpreendeu com indireta para Virgínia Fonseca. Bebê Mamãe|Do R7 21/06/2025 - 15h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 15h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esposa de Leonardo mandou indireta para Virgínia Fonseca Bebê Mamãe

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, surpreendeu com uma indireta para sua ex-nora, a influenciadora Virgínia Fonseca, após a jovem se separar do cantor Zé Felipe. Poliana fala sobre o que é amor de verdade e entrega em um relacionamento.

Para saber mais sobre essa polêmica e as reflexões de Poliana, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Menina de 3 anos desaparecida é achada após dias! Veja:

Graciele Lacerda viaja com a filha e fala de crise com Zezé

Filha de Juliano Cazarré surge em salão de beleza luxuoso