Murilo exibe filho com Marília Mendonça e faz revelação sobre ele Murilo Huff mostra seu filho com Marília Mendonça e faz revelação sobre ele. Bebê Mamãe|Do R7 31/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff mostra seu filho com Marília Mendonça e faz revelação e surpreende Bebê Mamãe

O filho da cantora Marília Mendonça mostrou que é fã de carteirinha do jogador Cristiano Ronaldo. O menino surgiu usando a camisa do atleta e deixou os fãs da cantora encantados com tamanha fofura. O menino é fruto do antigo relacionamento da Rainha da Sofrência com o cantor Murilo Huff.

Para saber mais sobre essa fofura e a relação entre pai e filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gabriella Gaspar exibe filha e faz pedido a Neymar após DNA

Irmã de Rafael Miguel fala após a decisão sobre Cupertino

Sem Rafael Cardoso, Mari festeja os 7 anos do filho e fala