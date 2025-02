Murilo Huff exibe filho e madrasta fala da relação com ele Murilo Huff posa com seu filho e madrasta do menino revela como é a relação deles. Bebê Mamãe|Do R7 25/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 25/01/2025 - 19h07 ) twitter

Murilo Huff posa em momento fofo com seu filho com Marília Mendonça

O cantor sertanejo Murilo Huff encantou ao exibir um fofo registro com seu filho com a cantora Marília Mendonça e madrasta do menino fala de sua relação com ele. Os dois foram namorados e juntos são papais orgulhosos do pequeno Léo, de cinco anos de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda história familiar!

