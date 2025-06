Murilo Huff posa com o filho com o cabelo tingido de azul Murilo Huff posa com o filho com Marília e mostra os novos visuais deles! Bebê Mamãe|Do R7 18/06/2025 - 17h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Murilo Huff posa com o filho com Marília e mostra os novos visuais deles Bebê Mamãe

O cantor e compositor Murilo Huff surgiu bagunçando com o filho e divertiu os fãs. A dupla apareceu com um novo visual de cabelos coloridos! O artista é pai de um menino. Ele nasceu do antigo relacionamento com Marília Mendonça com quem namorou por alguns anos. A relação foi marcada por términos e reconciliações. Os dois anunciaram a chegada do primogênito em dezembro de 2019.

Para saber mais sobre essa divertida transformação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kate Middleton tem complicação em meio a tratamento. Entenda

Mini Ana Paula Arósio reaparece após 22 anos e choca

Filho de Giovanna Ewbank estreia no cinema e impressiona