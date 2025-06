Murilo Huff surge fazendo tarefa da escola com o filho Murilo Huff encanta ao surgir fazendo lição de aula com seu filho com Marília Mendonça. Bebê Mamãe|Do R7 13/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h37 ) twitter

Murilo Huff surpreende ao fazer tarefa da escola com seus filho com Marília Mendonça Bebê Mamãe

O cantor Murilo Huff encantou ao surgir ajudando seu filho com a tarefa de aula dele. O artista é pai de um menino. Léo está com cinco anos de idade. Ele nasceu do antigo relacionamento do famoso com a sertaneja Marília Mendonça. Eles namoraram por anos, mas a união ficou marcada por términos e reconciliações.

