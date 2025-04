Nadja Haddad mostra reencontro com seu bebê, após cirurgias Nadja Haddad reencontra seu bebê, após cirurgia e desabafa! Bebê Mamãe|Do R7 06/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 20h25 ) twitter

Nadja Haddad reencontra seu bebê, após cirurgia e desabafa

A jornalista e apresentadora Nadja Haddad se emocionou ao reencontrar com seu bebê, após ficar um tempo sem vê-lo. Ocorre que a comunicadora precisou passar por um procedimento cirúrgico. Por isso, ela ficou longe de casa e de seu pequeno. Casada com Danilo Joan, ela é mãe de um garotinho. José está com 11 meses de vida.

