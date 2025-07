Nadja Haddad passa momento delicado com bebê e diz como tá Nadja Haddad mostra o bebê e conta o que houve com ele! Bebê Mamãe|Do R7 23/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nadja Haddad mostra o bebê e conta o que houve com ele Bebê Mamãe

A apresentadora Nadja Haddad revelou uma situação delicada que passou com o bebê. Ela é casada com Danilo Joan. O casal foi pai de dois meninos. Porém, infelizmente um deles partiu com pouquíssimos dias de vida. O neném se chamava Antônio e a deixou bem no Dia das Mães.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a emocionante história de Nadja e seu filho!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Léo Santana e Lore rebatem comentários da filha usar fralda

Giovanna Ewbank e filha surgem com fantasias em arraial

Sandy apoia Junior após o diagnóstico da sua sobrinha e fala