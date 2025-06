Nadja Haddad relembra o adeus ao seu bebê que partiu Nadja Haddad relembra despedida de seu bebê que partiu e emociona. Bebê Mamãe|Do R7 04/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h17 ) twitter

Nadja Haddad fala da despedida de seu bebê que partiu e emociona Bebê Mamãe

A apresentadora Nadja Haddad fez um emocionante relato ao falar da despedida de seu bebê. Ela foi mãe de gêmeos. Mas, infelizmente, um dos nenéns partiu com poucos dias de vida. Ambos são frutos de seu relacionamento com Danilo Joan com quem ela é casada.

Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

