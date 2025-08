Nadja Haddad responde sobre aparência do bebê e desabafa Nadja Haddad responde sobre aparência do filho e faz desabafo! Bebê Mamãe|Do R7 01/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nadja Haddad responde sobre aparência do filho Bebê Mamãe

A jornalista Nadja Haddad usou suas redes sociais para responder uma seguidora que questionou sobre a aparência de seu bebê. A comunicadora ficou conhecida por apresentar o Bake Off: Brasil, programa de confeitaria. Ela é mãe de um menino de apenas um aninho e três meses de vida. O pequeno se chama José e é fruto do relacionamento com Danilo Joan com quem é casada.

Para saber mais sobre a resposta de Nadja e a história emocionante de seu filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Andréia Sadi mostra os gêmeos vestidos de caipirinha e encanta

Mãe revela que perdeu 27 quilos em 4 meses ao tirar 1 comida

Avó desabafa após bebê de 2 anos partir no banheiro de casa