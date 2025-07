Namorada do adolescente tem 1 atitude ao ser detida e choca Adolescente de 15 anos chocou com sua atitude após ter sido detida. Bebê Mamãe|Do R7 04/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atitude da namorada do adolescente veio à tona Bebê Mamãe

A namorada do adolescente de 14 anos que tirou a vida dos pais e do irmãozinho de três anos chocou as autoridades com uma atitude que teve após ter sido detida. O comportamento da jovem de 15 anos com outros detent0s deixou até mesmo os políci4is impressionados.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sabrina Sato surge com sua filha e o pai em viagem a Suíça

Estudo alerta após lichia tirar a vida de milhares de crianças

Emily Garcia anuncia gravidez e mostra o bebê que espera