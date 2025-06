Nanda Costa mostra as gêmeas vestidas de daminhas de honra Lan e Nanda Costa mostram as filhas de daminhas, em casamento! Bebê Mamãe|Do R7 17/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h16 ) twitter

Lan e Nanda Costa mostram as filhas de daminhas Bebê Mamãe

A atriz Nanda Costa encantou ao mostrar suas gêmeas vestidas de daminha. A famosa é mãe orgulhosa de Kim e Tiê. As meninas são gêmeas e estão com três anos de idade. Elas são frutos de seu relacionamento com a musicista Lan Lanh com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse momento especial!

