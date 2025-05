Nasce a filha de Ludmilla e Brunna! Veja 1ª foto da bebê: Ludmilla e Brunna Gonçalves anunciam o nascimento de sua 1ª bebê! Bebê Mamãe|Do R7 14/05/2025 - 17h04 (Atualizado em 14/05/2025 - 17h04 ) twitter

Ludmilla e Brunna Gonçalves revelaram o nascimento da filha Bebê Mamãe

A cantora Ludmilla acaba de anunciar a chegada de sua primeira filha! A bebê é fruto de seu relacionamento com a dançarina Brunna Gonçalves. Elas oficializaram a união em 2019. Já no ano passado, as famosas revelaram que a família iria aumentar.

Para saber mais sobre essa linda novidade e ver a primeira foto da pequena Zuri, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

