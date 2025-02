Nasce o bebê de Gisele Bündchen e Joaquim! Saiba mais: Nasceu o terceiro filho de Gisele Bündchen, saiba mais. Bebê Mamãe|Do R7 05/02/2025 - 16h09 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h09 ) twitter

Nasce o bebê da modelo Gisele Bündchen

Nasceu o terceiro filho da modelo Gisele Bündchen. O bebê é fruto do seu namoro com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente e é o primeiro filho do casal. Gisele deu à luz aos 44 anos de idade.

Para mais detalhes sobre essa emocionante notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

