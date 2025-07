Netas de Leonardo surgem se despedindo da mãe, Virgínia Poliana e Leonardo mostram as netas se despedindo da mãe, Virgínia! Bebê Mamãe|Do R7 07/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Poliana e Leonardo mostram as netas se despedindo da mãe, Virgínia Bebê Mamãe

A esposa do sertanejo Leonardo, a jornalista e influenciadora Poliana Rocha, mostrou sua ex-nora, Virgínia Fonseca, se despedindo dos filhos. A influencer é mãe de três crianças que nasceram do antigo relacionamento com o cantor Zé Felipe, filho do artista e da comunicadora.

Para saber mais sobre essa emocionante despedida e os detalhes da viagem, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Neymar impressiona ao falar do valor da herança das filhas

Andressa Suita mostra filhos na piscina da mansão de Miami

Manu Gavassi festeja os 3 meses da bebê com bolinho em casa