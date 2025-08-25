Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Neymar celebra 14 anos do filho com show do ex de Marquezine

Neymar celebrou os 14 anos do filho com show do ex de Marquezine.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Neymar Jr celebrou aniversário do filho com um show do ex de Bruna Marquezine Bebê Mamãe

O jogador Neymar Jr está celebrando o aniversário de 14 anos do seu primogênito Davi Lucca com uma festa na sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E a celebração está contando com um show inesperado, pois o cantor em questão é ex-aff4ir da atriz Bruna Marquezine.

Para mais detalhes sobre essa festa incrível e a declaração emocionante de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.