Neymar celebra 14 anos do filho com show do ex de Marquezine
Neymar celebrou os 14 anos do filho com show do ex de Marquezine.
O jogador Neymar Jr está celebrando o aniversário de 14 anos do seu primogênito Davi Lucca com uma festa na sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E a celebração está contando com um show inesperado, pois o cantor em questão é ex-aff4ir da atriz Bruna Marquezine.
O jogador Neymar Jr está celebrando o aniversário de 14 anos do seu primogênito Davi Lucca com uma festa na sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E a celebração está contando com um show inesperado, pois o cantor em questão é ex-aff4ir da atriz Bruna Marquezine.
Para mais detalhes sobre essa festa incrível e a declaração emocionante de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para mais detalhes sobre essa festa incrível e a declaração emocionante de Neymar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: