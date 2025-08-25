Neymar celebra 14 anos do filho com show do ex de Marquezine Neymar celebrou os 14 anos do filho com show do ex de Marquezine. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 24/08/2025 - 21h57 ) twitter

Neymar Jr celebrou aniversário do filho com um show do ex de Bruna Marquezine Bebê Mamãe

O jogador Neymar Jr está celebrando o aniversário de 14 anos do seu primogênito Davi Lucca com uma festa na sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E a celebração está contando com um show inesperado, pois o cantor em questão é ex-aff4ir da atriz Bruna Marquezine.

