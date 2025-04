Neymar e Bruna Biancardi exibem suas alianças e impressionam Bruna Biancardi mostrou Mavie na mansão e suas novas alianças. Bebê Mamãe|Do R7 03/04/2025 - 11h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 11h06 ) twitter

Bruna Biancardi e Neymar Jr surpreenderam com alianças

A influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar Jr deixaram as expectativas por um casamento ainda maiores! Isto porque ambos apareceram exibindo alianças lindíssimas. O jogador também respondeu sobre casamento com Bruna. A influenciadora, por sua vez, impressionou ao revelar a primogênita do casal, Mavie de um ano, na luxuosa sala da mansão nova.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do casal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

