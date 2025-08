Neymar e Bruna Biancardi fazem ensaio newborn com a caçula Neymar e Bruna Biancardi exibiram lindo ensaio newborn. Bebê Mamãe|Do R7 03/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 21h37 ) twitter

Neymar Jr e Bruna Biancardi exibiram ensaio newborn Bebê Mamãe

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi revelaram um lindo ensaio de fotos que fizeram com a filha recém-nascida, a pequena Mel. Bruna e o jogador posaram com sua recém-nascida e também mostraram ela junto com a primogênita do casal, Mavie de um ano e 10 meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse lindo momento familiar!

