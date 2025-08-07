Logo R7.com
Neymar e Bruna fazem linda festa de mêsversário pra filha

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O...

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O casal realizou uma fofa festa de mêsversário na mansão deles em Santos, litoral de São Paulo. E o craque reuniu três dos seus quatro filhos nesta comemoração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

