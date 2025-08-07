Neymar e Bruna fazem linda festa de mêsversário pra filha O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O... Bebê Mamãe|Do R7 06/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 23h37 ) twitter

Neymar Jr e Bruna Biancardi comemoraram o primeiro mês da filha Bebê Mamãe

O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O casal realizou uma fofa festa de mêsversário na mansão deles em Santos, litoral de São Paulo. E o craque reuniu três dos seus quatro filhos nesta comemoração.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

