Neymar e Bruna fazem linda festa de mêsversário pra filha
O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O...
O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O casal realizou uma fofa festa de mêsversário na mansão deles em Santos, litoral de São Paulo. E o craque reuniu três dos seus quatro filhos nesta comemoração.
O jogador Neymar Jr e a influenciadora Bruna Biancardi estão celebrando o primeiro mês de sua filha recém-nascida, a pequena Mel. O casal realizou uma fofa festa de mêsversário na mansão deles em Santos, litoral de São Paulo. E o craque reuniu três dos seus quatro filhos nesta comemoração.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: