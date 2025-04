Nicolas Prattes mostra Zoe conversando em inglês nos EUA Nicolas Prattes mostra a filha de Sabrina Sato conversando em inglês, nos EUA, e impressiona! Bebê Mamãe|Do R7 14/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nicolas Prattes mostra a filha de Sabrina Sato conversando em inglês, nos EUA

O ator Nicolas Prattes surgiu se divertindo com a enteada em uma viagem aos Estados Unidos. O artista é casado com a apresentadora Sabrina Sato. Esta, por sua vez, é mãe orgulhosa de uma garotinha. A pequena se chama Zoe e nasceu de seu antigo relacionamento com o ator Duda Nagle de quem ela foi noiva. Eles se separaram em 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gusttavo Lima mostra filhos no time de futebol que comprou

Mãe da recém-nascida Ana Beatriz muda a sua versão e choca

Davi Brito revela que ex-namorada perdeu o bebê e explica