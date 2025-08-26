Nicolas Prattes, Sabrina e Zoe posam com seus 5 cachorros
Nicolas Prattes, Sabrina e Zoe posam com os pets da família e surpreendem!
O ator Nicolas Prattes surgiu com sua enteada e os cinco pets da família. Ele é casado com a apresentadora Sabrina Sato. Os artistas oficializaram a união em janeiro passado, após pouco tempo de namoro e noivado. Eles assumiram o romance publicamente em fevereiro de 2024.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família e seus pets!
