No trabalho, filho de Ronaldo faz rara aparição com namorada Filho de Ronaldo e Milene surge no trabalho com a namorada, em rara aparição juntos! Bebê Mamãe|Do R7 18/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filho de Ronaldo e Milene posa com a namorada no trabalho Bebê Mamãe

O primogênito de Ronaldo Lazário fez uma raríssima aparição com a namorada, em um evento. O jovem de 25 anos surgiu trabalhando no local e acompanhado da amada. Ronald é fruto do antigo relacionamento do Fenômeno com a ex-jogadora de futebol e comentarista Milene Domingues, conhecida como Rainha das Embaixadinhas por suas habilidades com a bola.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Após vídeo, Luciano Huck responde se o filho reatou o namoro

João Gomes mostra seu bebê de 1 ano montado no cavalo

Murilo Huff posa com o filho com o cabelo tingido de azul