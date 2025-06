Noiva de Richarlison mostra recém-nascido e revela perrengue Amanda, noiva de Richarlison, mostra perrengue com o bebê e se diverte! Bebê Mamãe|Do R7 25/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 25/06/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O bebê do jogador Richarlison tirou seu primeiro documento para poder viajar, futuramente! O atacante é papai de um menino. O herdeiro veio ao mundo no último dia 15. O pequeno leva o nome do papai e é fruto do relacionamento com a digital influencer Amanda Araújo. Eles estão noivos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre essa nova fase da vida do casal!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Caçulas de Pedro Bial fazem rara aparição colorindo em casa

Virgínia Fonseca exibe filhos e fala sobre decisão difícil

Murilo Huff expõe novas provas contra mãe de Marília! Veja: