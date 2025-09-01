Nos EUA, Iza mostra a bebê pela 1ª vez em seu show A cantora Iza mostra sua bebê pela 1ª vez em seu show! Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2025 - 20h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h37 ) twitter

Iza mostra sua bebê pela 1ª vez em seu show Bebê Mamãe

A cantora Iza se apresentou nos Estados Unidos e surpreendeu ao exibir uma convidada mais do que especial nos bastidores. Isto porque a bebê da famosa marcou presença no show da mamãe. A pequena Nala é fruto do relacionamento da artista com o ex-jogador de futebol Yuri Lima. A primogênita do casal está com 10 meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

