Nos EUA, Iza mostra a bebê pela 1ª vez em seu show

A cantora Iza mostra sua bebê pela 1ª vez em seu show!

Bebê Mamãe|Do R7

A cantora Iza se apresentou nos Estados Unidos e surpreendeu ao exibir uma convidada mais do que especial nos bastidores. Isto porque a bebê da famosa marcou presença no show da mamãe. A pequena Nala é fruto do relacionamento da artista com o ex-jogador de futebol Yuri Lima. A primogênita do casal está com 10 meses de vida.

