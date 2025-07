Nova revelação do adolescente que tirou vida dos pais surge Surgiu uma nova revelação sobre adolescente que tirou a vida dos pais. Bebê Mamãe|Do R7 14/07/2025 - 14h18 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h18 ) twitter

Veio nova revelação sobre adolescente que tirou vida dos pais Bebê Mamãe

Uma nova revelação envolvendo o adolescente de 14 anos que tirou a vida dos pais e do irmãozinho de três anos veio à tona e impressionou a todos. Uma fala do pai do garoto, Antônio Carlos, sobre a família foi revelada.

Para saber mais sobre essa trágica história e os detalhes que cercam o caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

