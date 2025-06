Pai da adolescente que comeu bolo envenenado faz revelação Pai da adolescente que comeu bolo de pote envenenado fez nova revelação. Bebê Mamãe|Do R7 15/06/2025 - 14h16 (Atualizado em 15/06/2025 - 14h16 ) twitter

Pai falou de outra responsável pela partida de sua filha Bebê Mamãe

O pai da adolescente Ana Luiza de Oliveira Neves, 17 anos, fez novas revelações envolvendo a partida de sua filha após comer um bolo de pote envenenado. O pai Silvio Ferreira das Neves apontou outra pessoa que ele também acredita ter responsabilidade na partida de sua filha.

Para saber mais sobre essa trágica história e as revelações do pai, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

