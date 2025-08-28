Logo R7.com
Pai de Emanuelly fala e faz revelação sobre quem tirou vida dela

O pai da menina Emanuelly desabafou após a partida dela.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pai da menina Emanuelly falou da pessoa que tirou a vida dela Bebê Mamãe

O pai da menina Emanuelly Victoria Souza Moura, seis anos, Deivide Bernarde, desabafou pela primeira vez após saber que a garotinha havia partido. Deivide fez revelação chocante após saber que foi o seu colega quem tirou a vida da sua filha.

Para mais detalhes sobre essa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

