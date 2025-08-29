Logo R7.com
Pai de Henry Borel expõe mensagem de Monique Medeiros

Monique Medeiros teve mensagem revelada pelo pai de Henry Borel.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pai de Henry Borel mostrou mensagem de Monique Bebê Mamãe

O pai do menino Henry Borel, Leniel Borel, desabafou e revelou uma mensagem da mãe da criança, Monique Medeiros. Monique encontra-se detida juntamente com seu ex-namorado Jairo Santos Souza Júnior. Ambos aguardam julgamento pela m0rte de Henry.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

