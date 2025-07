Pai deixa os seus 4 filhos no carro quente de propósito Filhos foram deixados no carro quente de propósito pelo pai. Bebê Mamãe|Do R7 29/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 20h57 ) twitter

Pai colocou seus quatro filhos de propósito no carro quente, entenda Bebê Mamãe

O pai Ascencio Largo deixou os seus quatro filhos, todos menores de oito anos, trancados dentro do carro e com as janelas fechadas. Ele fez isso de propósito e em um momento no qual a temperatura estava 37 graus!

Saiba mais sobre esse caso alarmante e as consequências enfrentadas por Ascencio Largo consultando a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

