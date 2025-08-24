Logo R7.com
Pai diz que sua bebê caiu da cama, mas a verdade é revelada

Pai que tirou a vida de sua bebê de um mês.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

O pai Jonathan Enriquez de 22 anos afirmou que a sua bebê de apenas um mês havia caído da cama. A pequena chegou em estado crític0 no hospital e, infelizmente, não resistiu. Porém, a verdade sobre o que aconteceu com a bebê veio à tona.

Para saber mais sobre essa trágica história e as revelações que surgiram, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

