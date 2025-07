Pai é acusado 2 meses após a partida do filho de influencer Pai foi acusado pela partida de seu filho com a infuencer Emilie Kiser. Bebê Mamãe|Do R7 16/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 16/07/2025 - 11h39 ) twitter

Pai foi acusado pela partida do seu filho com influencer Bebê Mamãe

O pai do filho da influenciadora Emilie Kiser, Brady Kiser, foi acusado pela partida do primogênito deles de três anos. Emilie e Brady são casados e há dois meses se despediram do seu primogênito Trigg. E agora, as investigações apontaram exatamente o que aconteceu.

Para mais detalhes sobre este caso trágico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

