Pai e filho são achados depois de 6 dias desaparecidos
Pai e filho foram encontrados após seis dias desaparecidos.
O pai norte-americano de 48 anos, Mark Alexander Cummings Rogers, e seu filho, um menino da Nicarágua de 13 anos, foram encontrados após terem passado seis dias desaparecidos em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E foram reveladas fotos deles após terem sido encontrados.
O pai norte-americano de 48 anos, Mark Alexander Cummings Rogers, e seu filho, um menino da Nicarágua de 13 anos, foram encontrados após terem passado seis dias desaparecidos em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E foram reveladas fotos deles após terem sido encontrados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história intrigante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história intrigante!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: