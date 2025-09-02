Pai e filho são achados depois de 6 dias desaparecidos Pai e filho foram encontrados após seis dias desaparecidos. Bebê Mamãe|Do R7 02/09/2025 - 19h37 (Atualizado em 02/09/2025 - 19h37 ) twitter

Pai e filho foram encontrados após seis dias desaparecidos Bebê Mamãe

O pai norte-americano de 48 anos, Mark Alexander Cummings Rogers, e seu filho, um menino da Nicarágua de 13 anos, foram encontrados após terem passado seis dias desaparecidos em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E foram reveladas fotos deles após terem sido encontrados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história intrigante!

