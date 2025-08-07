Pai esquece bebê no carro 2 dias antes do seu 2º aniversário
Pai esqueceu bebê dentro do carro dois dias antes do aniversário dele.
O bebê Hudley Owen Hamlett foi esquecido dentro do carro pelo seu pai adotivo. O pequeno foi deixado na cadeirinha dentro do carro quente por oito horas. Isto aconteceu apenas dois dias antes do menino completar dois anos. Infelizmente, ele não resistiu.
O bebê Hudley Owen Hamlett foi esquecido dentro do carro pelo seu pai adotivo. O pequeno foi deixado na cadeirinha dentro do carro quente por oito horas. Isto aconteceu apenas dois dias antes do menino completar dois anos. Infelizmente, ele não resistiu.
Para saber mais sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: