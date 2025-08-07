Logo R7.com
Pai esquece bebê no carro 2 dias antes do seu 2º aniversário

Pai esqueceu bebê dentro do carro dois dias antes do aniversário dele.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pai adotivo esqueceu o bebê dentro do carro Bebê Mamãe

O bebê Hudley Owen Hamlett foi esquecido dentro do carro pelo seu pai adotivo. O pequeno foi deixado na cadeirinha dentro do carro quente por oito horas. Isto aconteceu apenas dois dias antes do menino completar dois anos. Infelizmente, ele não resistiu.

Para saber mais sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

