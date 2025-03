Pai revela por que jogou o filho de 5 anos da ponte e choca Pai revelou por que jogou o próprio filho da ponte. Bebê Mamãe|Do R7 26/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pai contou por que jogou o filho da ponte

O pai do menino Theo Ricardo Ferreira Felber, cinco anos, revelou por que jogou o seu próprio filho da ponte. E ele chocou com seu relato. Tiago Ricardo Felber de 40 anos jogou o seu filho Theo da ponte do Rio Vacacaí na cidade de São Gabriel no Rio Grande do Sul. O menino não resistiu a isso e foi encontrado na tarde de terça-feira (25).

Para entender todos os detalhes dessa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Thales posa com mãe de Paulo Gustavo e os filhos fantasiados

Sandy mostra filho em rara aparição e posa com a nova sogra

Kaká revela filhas caçulas no parquinho da sua nova mansão