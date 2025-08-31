Logo R7.com
Pai tira a vida do filho na maternidade e decisão é revelada

Foi revelada decisão após pai tirar a vida do filho.

Foi revelada a decisão sobre o pai Daniel Gunter após ele ter tirado a vida do seu bebê prematuro de apenas duas semanas enquanto ele ainda estava na maternidade. O pequeno Brendon Staddon partiu em decorrência de agress0es do seu genitor enquanto ainda estava internado na UTI neonatal da maternidade.

