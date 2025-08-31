Pai tira a vida do filho na maternidade e decisão é revelada Foi revelada decisão após pai tirar a vida do filho. Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 31/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Decisão sobre pai que tirou a vida do filho veio à tona Bebê Mamãe

Foi revelada a decisão sobre o pai Daniel Gunter após ele ter tirado a vida do seu bebê prematuro de apenas duas semanas enquanto ele ainda estava na maternidade. O pequeno Brendon Staddon partiu em decorrência de agress0es do seu genitor enquanto ainda estava internado na UTI neonatal da maternidade.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Murilo Benício surge em passeio com filho caçula e a nora e surpreende

Filha de Duda Nagle faz cartaz pra Prattes e Sabrina de declara pra ele

Mãe de Kamylinha fez desabafo sobre a filha após Hytalo