Pais da menina que partiu na escola falam pela 1ª vez

Os pais da menina Alice comoveram com desabafo.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pais da menina Alice fizeram desabafo Bebê Mamãe

Os pais da menina gêmea Alice de apena quatro anos, que partiu após uma penteadeira da sala da escola ter caído em cima dela, desabafaram. A mãe, a fotógrafa Dayana Brasil, e o pai, o maj0r Cláudio Sousa, fizeram revelações sobre o que aconteceu e como a escola em que o 4cidente ocorreu, o colégio particular CEV em Teresina no Piauí, lidou com tudo.

Para entender todos os detalhes e as emoções envolvidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

