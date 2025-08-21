Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Pais dizem que menino desapareceu, mas a verdade surge

Pais dizem que menino desapareceu, mas reviravolta vem à tona.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pais disseram que o menino desapareceu, mas verdade surgiu Bebê Mamãe

Os pais do menino Jayden Spicer de apenas 10 anos haviam revelado que o seu filho tinha desaparecido. Porém, após investigações, a verdade sobre o que aconteceu com a criança acaba de vir à tona e impressionou a todos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa trágica história.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.