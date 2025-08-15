Pais esquecem bebê no carro 2 meses após a adoção
Pais esqueceram sua recém-nascida no carro.
Uma bebê não resistiu após ter sido esquecida no carro por seus pais. O caso aconteceu apenas dois meses após os homens terem adotado da bebê. A pequena Diana Sofia Aleman Roman foi encontrada já desmaiada dentro do veículo.
