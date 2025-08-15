Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Pais esquecem bebê no carro 2 meses após a adoção

Pais esqueceram sua recém-nascida no carro.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Bebê foi esquecida no carro por pais Bebê Mamãe

Uma bebê não resistiu após ter sido esquecida no carro por seus pais. O caso aconteceu apenas dois meses após os homens terem adotado da bebê. A pequena Diana Sofia Aleman Roman foi encontrada já desmaiada dentro do veículo.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.