Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Pais perdem guarda dos 13 filhos e fotos exibem o que houve

Pais perderam a guarda dos seus 13 filhos.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pais perderam a guarda de seus 13 filhos, entenda o que houve Bebê Mamãe

Os pais perderam a guarda de seus 13 filhos. E imagens feitas pelos p0lícias que foram ao local revelaram o motivo pelo qual perderam a guarda das crianças. Todas as crianças tinham menos de 14 anos.

Para entender todos os detalhes dessa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.