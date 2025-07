Pais revelam como estão únicos nônuplos do mundo após anos Pais revelaram como estão os seus nônuplos após 4 anos. Bebê Mamãe|Do R7 06/07/2025 - 11h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 11h56 ) twitter

Os pais dos únicos nônuplos do mundo revelaram como estão os seus nove filhos quatro anos após o nascimento. As crianças são o único caso que se tem registro de nove bebês que nasceram com vida de uma única gestação.

Para saber mais sobre essa incrível história e as celebrações dos quatro anos dos nônuplos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

