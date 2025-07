Pais se despedem da menina que caiu do cânion e fazem apelo Pais de Bianca Zanella fizeram emocionante pedido. Bebê Mamãe|Do R7 12/07/2025 - 14h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h17 ) twitter

Pais da menina Bianca Bernardon Zanella falaram Bebê Mamãe

Os pais da menina Bianca Bernardon Zanella, 11 anos, que caiu do Cânion Fortaleza no Parque Nacional da Serra Geral em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, estão se despedindo de sua filha neste sábado (12). Eles desabafaram sobre a menina e fizeram um emocionante apelo para toda a população.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa e entender mais sobre essa triste história.

