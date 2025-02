Patrícia Abravanel exibe foto rara do seu filho caçula bebê Patrícia Abravanel surge em foto rara com seu filho caçula bebê e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 18/02/2025 - 23h45 (Atualizado em 18/02/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Patrícia Abravanel mostra raro registro com seu filho ainda bebê e surpreende

A apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao surgir em um lindo e raro clique com seu filho caçula ainda bebê. A filha do “Homem do Baú” é mãe de três herdeiros. Ela é casada com o empresário Fábio Faria. O relacionamento que começou em 2013 e foi oficializado em 29 de abril de 2017. Os dois são papais de três lindos frutos.

Para mais detalhes sobre essa fofura, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Giovanna Ewbank se matricula na escola dos filhos, nos EUA

Bebê de Arthur Aguiar posa com a mãe e ela fala de separação

Pedro Scooby exibe 3º quarto do sonhos da bebê e impressiona