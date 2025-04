Patrícia Abravanel exibe os filhos e o primos brincando na praia Patrícia Abravanel encanta ao surgir se divertindo com seus filhos e os primos na praia. Bebê Mamãe|Do R7 23/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 17h25 ) twitter

Patrícia Abravanel posa com seus filhos e os primos se divertindo na praia e impressiona

A apresentadora Patrícia Abravanel impressionou ao surgir em um momento de descontração com seus filhos, marido e sua irmã se divertindo com os pequenos na praia. A famosa é casada com empresário Fábio Faria, juntos eles são pais orgulhosos de três herdeiros. O filho mais velho da famosa se chama Pedro. Ele está com 10 anos de idade.

